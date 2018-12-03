Трамп поздравил евреев всего мира с праздником Хануки

Сегодня, 02:42

 Американский президент вспомнил о трагедии в Питтсбурге

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп поздравил евреев США, Израиля и всего мира с праздником Хануки.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"В течение восьми вечеров еврейские семьи будут собираться, чтобы участвовать в зажигании меноры. Эта особая традиция началась более двух тысяч лет назад во время повторного освящения Священного Храма в Иерусалиме, которое последовало за тяжкой порой, когда евреев преследовали за то, что они исповедовали свою веру", – говорится в президентском обращении.

"К сожалению, – продолжает президент, – сегодня евреи во всем мире продолжают сталкиваться с самыми разными формами насилия, ненависти и фанатизма. Мы помним всех тех из синагоги "Л’Симха" (Древо Жизни) в Питтсбурге, штат Пенсильвания, жизнь которых трагически оборвалась в октябре этого года. Как единая страна, мы выражаем нашу любовь и поддержку пострадавшим, их родным, общине, и мы молимся о том, чтобы семьи жертв нашли хоть какое-то утешение в период праздников".

"Пусть в предстоящие дни согревающее пламя каждой свечи меноры поможет наполнит сердца любовью и счастьем. Все вместе мы вновь заявляем о том, что истина и свет всегда пробиваются сквозь тьму", – говорится в президентском поздравлении.

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Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся.

Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек.

Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.
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