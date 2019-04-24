Трамп пожаловался основателю Twitter, что потерял часть подписчиков

Пресс-секретарь Twitter назвал встречу c президентом "конструктивной"

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.

"Замечательная встреча состоялась этим днем в Белом Доме с Джеком (Дорси -ред) из Twitter. Много тем обсудили, касающихся их платформы, и мира социальных сетей в целом. Надеюсь на открытый диалог", – написал Трамп в Twitter.

Пресс-секретарь Twitter назвал в своем заявлении встречу c президентом "конструктивной". Тем временем, как сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный о разговоре источник, президент значительную часть встречи жаловался, что потерял часть подписчиков. По его мнению, Twitter целенаправленно удаляет подписчиков.

В свою очередь, Джек Дорси отметил, что число фолловеров может измениться в связи с тем, что Twitter проводит работы по избавлению от поддельных учетных записей.

Напомним, ранее президент США опубликовал у себя в Twitter фотографию проекта стены на границе с Мексикой.

Мы также писали, что в своем микроблоге Трамп назвал "постыдным" расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.

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