Трамп предложил конгрессменам-демократкам "вернуться в свои страны"

Конкретных фамилий американский лидер не назвал

Фото: AFP

Президенту США Дональду Трампу не понравилось, что некоторые женщины, представляющие в Конгрессе Демократическую партию, дают советы по управлению правительством страны.

Конкретных фамилий Трамп не назвал, однако размести твит, в котором призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.

Вероятно, президент США имел в виду Александрию Окасио-Кортес (ее родители из Пуэрто-Рико), Ильхан Омар (она в детстве приехала в США из Сомали) и Рашиду Тлаиб (у нее палестинские корни).

Напомним, в январе сотни тысяч американок уже в третий раз собрались в центре Вашингтона для того чтобы высказаться против сексистского поведения американского президента Дональда Трампа.

Впервые подобная манифестация произошла сразу после инаугурации нынешнего главы государства. Именно высказывания президента США о женщинах вызвали волну возмущения. Тогда на протесты вышли миллионы женщин вышли не только по всей Америке, но и в сотне других стран мира.

Как известно, во время предвыборной гонки тогда еще кандидата в президенты Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах. Это не помешало ему стать главой государства, а обвинения так и не были доказали. Поэтому возмущены женщины продолжают ежегодно выходить на протесты.

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