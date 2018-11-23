Трамп предложил считать жестокий мир ответственным за смерть Хашуджи

Вчера, 01:57

Президент США заявил, что саудовский принц ненавидит сложившуюся ситуацию даже сильнее, чем он

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп вновь отказался обвинять власти Саудовской Аравии в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашуджи в Турции в начале октября, заявив, что наследный принц Мухаммед бин Салман ненавидит эту ситуацию даже сильнее, чем он.

"Я ненавижу преступность, ненавижу то, что было сделано, ненавижу, что это пытались скрыть. И я уверяю вас, наследный принц ненавидит это еще сильнее, чем я", - приводит The Hill слова Трампа, который пообщался с журналистами после телеконференции с военными.

Отвечая на вопрос, несет ли принц ответственность за смерть репортера, Трамп заявил: "Может, мир должен нести ответственность, ведь мир – такое жестокое место".

The Hill отмечает, что обнародованные на прошлой неделе данные ЦРУ свидетельствуют о том, что у управления есть все основания полагать, что именно наследный принц отдал приказ об убийстве Хашуджи.

Но Трамп в свою очередь заявил, что ЦРУ не останавливается на одной версии.

"Как я и говорил, может, он виновен, а может, и нет. Но я подчеркиваю, он крайне важный союзник. А если бы будем действовать по одному стандарту, у нас не будет союзников ни в одной стране", – настаивает американский лидер.

Напомним, что ранее в распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые зафиксировали момент убийства Хашуджи.

Кроме того, как уже мы писали, в ЦРУ пришли к заключению, что приказ об убийстве журналиста отдал принц Мухаммед.

Также сообщалось, что турецкая разведка располагает аудиозаписью телефонного звонка, совершенного одним из убийц обозревателя Джамаля Хашуджи в саудовском консульстве в Стамбуле их куратору.
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