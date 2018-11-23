Трамп предложил считать жестокий мир ответственным за смерть Хашуджи
Президент США заявил, что саудовский принц ненавидит сложившуюся ситуацию даже сильнее, чем он
Президент США Дональд Трамп вновь отказался обвинять власти Саудовской Аравии в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашуджи в Турции в начале октября, заявив, что наследный принц Мухаммед бин Салман ненавидит эту ситуацию даже сильнее, чем он.
"Я ненавижу преступность, ненавижу то, что было сделано, ненавижу, что это пытались скрыть. И я уверяю вас, наследный принц ненавидит это еще сильнее, чем я", - приводит The Hill слова Трампа, который пообщался с журналистами после телеконференции с военными.
Отвечая на вопрос, несет ли принц ответственность за смерть репортера, Трамп заявил: "Может, мир должен нести ответственность, ведь мир – такое жестокое место".
The Hill отмечает, что обнародованные на прошлой неделе данные ЦРУ свидетельствуют о том, что у управления есть все основания полагать, что именно наследный принц отдал приказ об убийстве Хашуджи.
Но Трамп в свою очередь заявил, что ЦРУ не останавливается на одной версии.
"Как я и говорил, может, он виновен, а может, и нет. Но я подчеркиваю, он крайне важный союзник. А если бы будем действовать по одному стандарту, у нас не будет союзников ни в одной стране", – настаивает американский лидер.
Напомним, что ранее в распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые зафиксировали момент убийства Хашуджи.
Кроме того, как уже мы писали, в ЦРУ пришли к заключению, что приказ об убийстве журналиста отдал принц Мухаммед.
Также сообщалось, что турецкая разведка располагает аудиозаписью телефонного звонка, совершенного одним из убийц обозревателя Джамаля Хашуджи в саудовском консульстве в Стамбуле их куратору.