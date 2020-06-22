Українська
$ 26,72
30
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп придумал новое название для коронавируса

22 июня, 22:50

Елена Вус Елена Вус

Американский президент не впервые обвиняет Китай как в возникновении пандемии

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в глобальном распространении смертельно опасного коронавируса COVID-19, назвав это заболевание "кунг-гриппом" (Kung flu)".

Реклама

Об этом сообщает Economic Times.

Так, обращаясь в штате Оклахома к избирателям во время своего первого избирательного митинга после вспышки пандемии коронавируса в США, заявил, что COVID-19 – это болезнь, которая имеет больше имен, чем любое другое заболевание в истории.

"Я могу назвать это – кунг-грипп. Я могу назвать 19 различных версий названий. Многие называют это просто вирусом, чем оно и является. Многие называет это гриппом. Какая разница. Я думаю, мы имеем 19 или 20 версий названия", – сказал Трамп.

Напомним, что Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.

Реклама

Также американский президент заявлял, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением COVID-19.

В тренде
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июня

Ранее Трамп похвастался разработкой вакцин и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США коронавирус Дональд Трамп пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавируса
Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавирусаСША
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцев
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцевЕвросоюз
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на УкраинуСША
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять