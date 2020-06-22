Трамп придумал новое название для коронавируса

Американский президент не впервые обвиняет Китай как в возникновении пандемии

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в глобальном распространении смертельно опасного коронавируса COVID-19, назвав это заболевание "кунг-гриппом" (Kung flu)".

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Об этом сообщает Economic Times.

Так, обращаясь в штате Оклахома к избирателям во время своего первого избирательного митинга после вспышки пандемии коронавируса в США, заявил, что COVID-19 – это болезнь, которая имеет больше имен, чем любое другое заболевание в истории.

"Я могу назвать это – кунг-грипп. Я могу назвать 19 различных версий названий. Многие называют это просто вирусом, чем оно и является. Многие называет это гриппом. Какая разница. Я думаю, мы имеем 19 или 20 версий названия", – сказал Трамп.

Напомним, что Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.

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Также американский президент заявлял, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением COVID-19.

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Ранее Трамп похвастался разработкой вакцин и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

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