Трамп придумал новое название для коронавируса

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в глобальном распространении смертельно опасного коронавируса COVID-19, назвав это заболевание "кунг-гриппом" (Kung flu)".
Об этом сообщает Economic Times.
Так, обращаясь в штате Оклахома к избирателям во время своего первого избирательного митинга после вспышки пандемии коронавируса в США, заявил, что COVID-19 – это болезнь, которая имеет больше имен, чем любое другое заболевание в истории.
"Я могу назвать это – кунг-грипп. Я могу назвать 19 различных версий названий. Многие называют это просто вирусом, чем оно и является. Многие называет это гриппом. Какая разница. Я думаю, мы имеем 19 или 20 версий названия", – сказал Трамп.
Напомним, что Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.
Также американский президент заявлял, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением COVID-19.
Ранее Трамп похвастался разработкой вакцин и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
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