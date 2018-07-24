Трамп пригрозил представителям нацбезопасности страны времен Обамы

Вчера, 02:20

Президент США угрожает лишить их доступа к секретной информации

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о лишении статуса, который предоставляет допуск к секретной информации, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и другим критикам, которые работали во времена президентства Барака Обамы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В частности, Трамп угрожает лишить соответствующего статуса шестерых бывших американских сотрудников разведки и правоохранительных органов.

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Среди них – директор ЦРУ во времена Обамы Джон Бреннан, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер, экс-директор агентства национальной безопасности Майкл Хайден, бывший советник Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети отметил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа"

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявляет, что появляется все больше доказательств незаконной, по его словам, слежки ФБР за его избирательной кампанией. Так Трамп отреагировал в Twitter на публикацию рассекреченных документов,согласно которым ФБР просило суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией.
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Reuters

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