Трамп призвал Европу забрать захваченных в Сирии боевиков

Если европейские страны не заберут своих граждан, воевавших в рядах ИГИЛ, Штаты будут вынуждены их отпустить

Фото: Getty Images

Трамп призвал Европу забрать захваченных в Сирии боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg 2019-02-18T01:23:38+02:00 США Если европейские страны не заберут своих граждан, воевавших в рядах ИГИЛ, Штаты будут вынуждены их отпустить

Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны-союзницы США забрать и предать суду более 800 боевиков-исламистов, которые были захвачены в плен в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

В противном случае Штаты будут вынуждены отпустить их, предупредил Трамп.

"Халифат готов пасть... США не хотят наблюдать за тем, как эти боевики "Исламского государства" проникают в Европу, куда они, как ожидается, попробуют попасть. Мы делаем так много и тратим так много. Пора другим начать выполнять ту работу, на которую они способны. Мы выводим войска после 100% разгрома Халифата!" - написал в микроблоге президент США.

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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "разумный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

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