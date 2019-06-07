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Трамп призвал NASA сосредоточиться на освоении Марса, а не на разговорах о полетах на Луну

7 июня, 22:53

В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сосредоточиться не на разговорах о полетах на Луну, а на вопросах обороны, науки, а также на освоении Марса.

"Учитывая все те средства, что мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе, обороне и науке", — написал он на своей странице в "Твиттере".

В пятницу NASA объявило о планах коммерциализации Международной космической станции (МКС). В этих целях американское космическое ведомство разработало план, реализация которого, как предполагается, позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну.

В мае Трамп объявил о выделении в бюджет НАСА дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к 21 млрд долларов на финансирование НАСА, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.


Ранее администрация США решила начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. 

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США. 


Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Добавим, что ранее Китай посадил аппарат на обратной стороне Луны. Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоял из посадочного аппарата и лунохода. 

Напомним, что члены экипажа американского космического корабля "Аполлон-11" совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.

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Тег NASA, космос, Луна, мкс, Трамп, Марс

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Источник:

ТАСС

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