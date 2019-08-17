Трамп призвал Пакистан и Индию урегулировать ситуацию вокруг Кашмира

Президент подчеркнул важность урегулирования напряженности между Индией и Пакистаном через диалог

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призвал Исламабад и Нью-Дели урегулировать напряженность в двусторонних отношениях посредством диалога. Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент США Дональд Трамп обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом развитие событий в регионе, — отмечается в документе. — Президент подчеркнул важность урегулирования напряженности между Индией и Пакистаном через диалог, в том числе по ситуации в бывшем штате Джамму и Кашмир". Собеседники также рассмотрели перспективы развития отношений в свете состоявшегося в июле визита Хана в Вашингтон.

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Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности страны 7 августа.

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Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус региона.

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