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Трамп призвал Пакистан и Индию урегулировать ситуацию вокруг Кашмира

Сегодня, 01:17

Президент подчеркнул важность урегулирования напряженности между Индией и Пакистаном через диалог

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призвал Исламабад и Нью-Дели урегулировать напряженность в двусторонних отношениях посредством диалога. Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент США Дональд Трамп обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом развитие событий в регионе, — отмечается в документе. — Президент подчеркнул важность урегулирования напряженности между Индией и Пакистаном через диалог, в том числе по ситуации в бывшем штате Джамму и Кашмир". Собеседники также рассмотрели перспективы развития отношений в свете состоявшегося в июле визита Хана в Вашингтон.

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Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности страны 7 августа.

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Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус региона.

Также смотрите сюжет "Сегодня" об обострении конфликта между Индией и Пакистаном в последние дни февраля 2019 года:

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Индия Пакистан США Трамп конфликт Кашмир

Источник: ТАСС

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