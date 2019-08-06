По мнению индийских властей, решение по статусу Джамму и Кашмира упростит борьбу с терроризмом

Кашмир / Фото: AFP

Нижняя палата парламента Индии одобрила законопроект по Кашмиру https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F 2019-08-06T17:59:00+03:00 Другие страны По мнению индийских властей, решение по статусу Джамму и Кашмира упростит борьбу с терроризмом

Нижняя палата парламента Индии Лок Сабха одобрила во вторник решение правительства страны об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его на две территории. В ходе голосования, которое транслировали индийские телеканалы, за выступили 366 депутатов, против – 66.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир (единственный штат Индии с мусульманским большинством) особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат). Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией.

В понедельник решение правительства одобрила верхняя палата парламента Индии Раджья Сабха. Таким образом решение властей теперь полностью одобрено парламентом страны.

По мнению индийских властей, решение по статусу Джамму и Кашмира упростит борьбу с терроризмом, будет способствовать экономическому развитию штата и притоку в него капитала, решению социальных проблем, в том числе возвращению семей индусов-пандитов, более 150 тыс. из которых, по разным оценкам, покинули Джамму и Кашмир в 1990-е из-за нападений исламских фундаменталистов.

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По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

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Напомним, правительство Индии объявило в понедельник, 5 августа, о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром. При этом штат сохранит свой законодательный орган.

Историческая справка. Первая индо-пакистанская война 1947-1949 гг. началась из-за спора о принадлежности штата Джамму и Кашмир. По итогам войны 1947—1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

Напомним, что ранее ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории.

Кроме этого, по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

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