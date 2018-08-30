Трамп призвал уволить президента телекомпании CNN

Сегодня, 15:03

Отвратительная и чрезмерная предвзятость CNN затуманила их мысли, заявил президент США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп призвал уволить президента телекомпании CNN Джеффа Цукера. Об этом он написал в Twitter.

"Отвратительная и чрезмерная предвзятость CNN относительно меня затуманила их мысли и сделала их неспособными функционировать. Но на самом деле, как я всегда говорил, это происходит уже давно. Маленький Джефф З. ужасно выполнил работу, его рейтинги падают, (телекоммуникационная компания) AT&T должна уволить его, чтобы сохранить доверие!" – написал он.

Напомним, в смонтированном видео, опубликованном президентом США, Дональд Трамп в боксерском поединке избил человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

В конце на видео появляется логотип FNC вместо CNN.

Никакого описания к видео от президента не последовало. Трамп оставил лишь хэштеги FraudNewsCNN, FNC ("мошеннические новости CNN").

Напомним, глава CNN Джефф Цукер в разговоре с американской радиостанцией NPR заявил, что президент США Дональд Трамп имеет зависимость от просмотров его телеканала.

"Он утверждает, что CNN невозможно смотреть, но он говорит так только потому, что одержим просмотром CNN. Мы знаем, что он проводит дни и ночи за просмотром CNN", — заявил Цукер.
США, Трамп, CNN, Дональд Трамп

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