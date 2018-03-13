Трамп продлил санкции против Ирана еще на год

Сегодня, 03:39

Речь не идет о санкциях, снятых с Ирана в рамках соглашения по ядерной программе

 

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана, не связанных с его программой мирного атома.

Соответствующий указ обнародовал в понедельник Белый дом, передает Укринформ.

"Действия и политика правительства Ирана, включая развитие программы баллистических ракет, поддержкe международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", – отмечается в документе, подписанном президентом США.

Учитывая эти причины, глава Белого дома подчеркнул, что "продолжает на один год национальное чрезвычайное положение в отношении Ирана", установленное указом №12957 еще в 1995 году.

В то же время, американский президент признал, что всеобъемлющая ядерная сделка с Тегераном (JCPOA) обеспечила производство исключительно мирного атома в Иране.

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"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционную политику, всеобъемлющие санкции, не касающиеся ядерного оружия Ирана, остаются в силе", – подчеркнул президент США.

Распоряжение главы США о введении санкций против отдельных стран, в отличие от законодательных актов американского Конгресса, обычно ограничены в действии летним сроком. С целью их продления на следующий период ежегодно издаются новые указы президента США.

Напомним, из-за угроз со стороны США, Иранский корпус стражей исламской революции заявил, что развитие ракетной программы Ирана будет ускорено. 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намеревается аннулировать ядерную сделку с Ираном.
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