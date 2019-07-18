Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп прокомментировал голосование по импичменту в США

18 июля, 04:22

Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп назвал голосование по отстранению его от должности в Палате представителей Конгресса "самым смешным проектом" в своей жизни.

"Палата представителей Конгресса США только что подавляющим большинством заблокировала резолюцию по импичменту. Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать. Нельзя позволять этому случиться снова с другим президентом США", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в Ецшееук, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Хозяин Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не уточнил, кого он имел в виду, однако, как отметила телекомпания NBC, речь явно шла о нескольких женщинах из Палаты представителей, которых относят к прогрессивному крылу Демократической партии. Помимо Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, в их число входят Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли — афроамериканка.

Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.

Кроме того, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, импичмент, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп прокомментировал голосование по импичменту в США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США прокуратура завершила расследование финансирования кампании Трампа

Сегодня, 03:16

Решение не означает, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк не выдвинет официальные обвинения в отношении Trump Organization, Трампа и его приближенных

В США Палата представителей заблокировала рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Сегодня, 01:30

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался

Байден вызвал Трампа на шуточное соревнование по отжиманию от пола

Вчера, 04:37

С точки зрения Байдена, предстоящая предвыборная кампания в США обещает быть "склочной"

В Тегеране заявили, что Трамп не желает войны с Ираном

16 июля, 03:13

Глава иранского МИД думает, что президент Трамп не хочет войны, но те, кто его окружают, были бы не против

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Полезные рецепты из овса для очищение организма

Как монетизировать свое хобби

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Энергетика черного цвета – носить или нет?

Для щедрого урожая: что положить в лунку при посадке огурцов

В Одесскую область прилетели розовые пеликаны

Сама себе косметолог: домашние маски с клубникой

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Чем хостел отличается от отеля?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь