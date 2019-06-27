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Трамп прокомментировал теледебаты кандидатов в президенты

27 июня, 05:14

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа

Фото: AFP

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, пройдут на очень низком уровне. Уверенность в этом выразил в среду американский президент Дональд Трамп, который в данный момент направляется на саммит G20 в Осаку. Его самолет приземлился в городе Анкоридж на дозаправку, сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я думаю, что все это пройдет на очень низком уровне", — отметил Трамп в ответ на просьбу журналистов прокомментировать исход теледебатов.

В пресс-пуле Белого дома отметили, что глава вашингтонской администрации в данный момент смотрит теледебаты демократов. "Скучно!" — написал республиканец в Twitter.

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же сразятся вечером в четверг. На каждую дискуссию отводится два часа.

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов запланировал 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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Тег Трамп, теледебаты, выборы в США

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Источник:

ТАСС

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