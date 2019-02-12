Трамп прокомментировал возможность нового шатдауна
До 15 февраля президент США планировал договориться с демократами по финансированию строительства стены
Президент США Дональд Трамп считает маловероятным еще одно частичное приостановление работы федерального правительства страны в конце этой недели. Он рассказал об этом во вторник на заседании своего кабинета в Белом доме. Его слова передает телеканал CNBC.
"Я не думаю, что вы станете свидетелями еще одной приостановки (работы правительства)", – отметил глава государства.
"Я не могу сказать, что я рад. Я не могу сказать, что я в восторге", – прокомментировал Трамп достижение республиканцами и демократами в Конгрессе США принципиальной договоренности по вопросам обеспечения безопасности на границе с целью избежать таким образом новой частичной приостановки работы федерального правительства.
Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность объявления второго шатдауна из-за споров президента США Дональда Трампа с Конгрессом.
Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.
После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса США все-таки утвердила законопроект, по упрощенной процедуре, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.
В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.
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