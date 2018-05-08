Трамп пропустит открытие посольства США в Иерусалиме

Дональд Трамп не будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп не поедет в Израиль на открытие посольства США в Иерусалиме, говорится в заявлении Белого дома.

В состав президентской делегации США вошли министр финансов США Стивен Мнучин, зять Трампа Джаред Кушнер и дочь Иванка Трамп, которые также являются советниками президента в Белом доме.

Они будут представлять президента США во время торжественного открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая.

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Посольство США должно переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 мая, в день, когда Израиль объявил о своей независимости в 1948 году.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.