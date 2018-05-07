Еще одна страна намерена перенести посольство в Иерусалим

Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим

Парагвай вслед за США и Гватемалой решил переместить свое посольство в Израиле в Иерусалим, сообщили в правительстве Парагвая и израильском Министерстве иностранных дел.

"Президент Парагвая Орасио Картес планирует приехать в Израиль к концу месяца, чтобы открыть посольство в Иерусалиме", – цитирует Reuters заявление официального представителя МИД Израиля Эммануэля Нахшона.

Представитель правительства Парагвая уточнил, что Картес планирует поездку в Израиль 21 мая или 22 мая.

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В Палестине резко раскритиковали намерения Парагвая. "Это решение противоречит международному праву и поддерживает израильскую оккупацию", – заявили в Организации освобождения Палестины.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.