Еще одна страна намерена перенести посольство в Иерусалим

Вчера, 22:11

Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим

фото AFP
фото AFP

Парагвай вслед за США и Гватемалой решил переместить свое посольство в Израиле в Иерусалим, сообщили в правительстве Парагвая и израильском Министерстве иностранных дел.

"Президент Парагвая Орасио Картес планирует приехать в Израиль к концу месяца, чтобы открыть посольство в Иерусалиме", – цитирует Reuters заявление официального представителя МИД Израиля Эммануэля Нахшона.

Представитель правительства Парагвая уточнил, что Картес планирует поездку в Израиль 21 мая или 22 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Палестине резко раскритиковали намерения Парагвая. "Это решение противоречит международному праву и поддерживает израильскую оккупацию", – заявили в Организации освобождения Палестины.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.
Израиль, Парагвай, США, посольство, иерусалим

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Трамп посетит Иерусалим, чтобы открыть посольство США

1 Мая, 23:51

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии

США

Трамп может поехать на открытие посольства в Иерусалиме

28 Апреля, 01:49

Трамп может появиться на открытии посольства в Иерусалиме
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

Шесть стран готовы переместить свои посольства в Иерусалим - Нетаньяху

20 Апреля, 03:09

Первые десять посольств, которые переедут в Иерусалим, получат "льготное лечение"

США

фото AFP

Трамп намерен лично открыть посольство США в Иерусалиме

5 Марта, 23:41

Открытие нового американского посольства запланировано на май

Другие страны

Фото: AFP

В Иерусалиме открыли Храм Гроба Господня после протестов

28 Февраля, 10:34

В конфликт пришлось вмешаться премьер-министру страны

Другие страны

Фото: AFP

В Иерусалиме в знак протеста закрыли Храм Гроба Господня

25 Февраля, 17:52

Церковники выступают против нового налогового законодательства в Израиле
Загрузка...