Трамп пропустит саммит ООН по климату

В саммите ООН по климату примут участие лидеры со всего мир

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Президент США Дональд Трамп отказался принять участие в саммите ООН, посвященном изменению климата.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что вместо саммита по климату Трамп посетит сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире.

"Это событие направлено на то, чтобы расширить международную поддержку свободы вероисповедания на фоне участившихся случаев преследования людей за их религиозные убеждения, а также растущего числа нападений и разрушений религиозных объектов", — заявил представитель администрации президента во время брифинга о поездке Трампа.

По данным телеканала, оба мероприятия будут проходить параллельно друг другу.

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Представитель Госдепартамента отметил, что представлять США на саммите ООН по климату будет первый заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсия Берникэт.

В саммите ООН по климату примут участие лидеры со всего мира, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Напомним, в 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения – удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 год.

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