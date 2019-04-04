Трамп против Alibaba, Amazon и eBay: подписан важный документ
Президент США решил, что пришло время "очистить этот Дикий Запад"
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на прекращение продажи контрафактной продукции через интернет-площадки.
Об этом заявил советник Белого дома по экономическим вопросам Питер Наварро.
По его словам, речь идет, в частности, о таких компаниях, как Alibaba, Amazon и eBay.
Наварро добавил, что, согласно документу, Департамент внутренней безопасности совместно с департаментами торговли и юстиции должен предоставить рекомендации в течение 210 дней о том, как решить проблему путем улучшения мониторинга и правоприменения.
"Президент решил, что пришло время очистить этот Дикий Запад от подделок и незаконной торговли", – заявил советник.
Напомним, в 2018 году компания eBay пообещала посольству Украины в США убрать из продажи товары, имеющие символику террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Тогда украинские дипломаты добавили, что ожидают аналогичных шагов от Amazon.
Ранее сообщалось, что глава Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп против Alibaba, Amazon и eBay: подписан важный документ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"