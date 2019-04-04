Трамп против Alibaba, Amazon и eBay: подписан важный документ

Президент США решил, что пришло время "очистить этот Дикий Запад"

Фото: AFP

Трамп против Alibaba, Amazon и eBay: подписан важный документ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg 2019-04-04T06:06:00+03:00 США Президент США решил, что пришло время "очистить этот Дикий Запад"

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на прекращение продажи контрафактной продукции через интернет-площадки.

Об этом заявил советник Белого дома по экономическим вопросам Питер Наварро.

По его словам, речь идет, в частности, о таких компаниях, как Alibaba, Amazon и eBay.

Наварро добавил, что, согласно документу, Департамент внутренней безопасности совместно с департаментами торговли и юстиции должен предоставить рекомендации в течение 210 дней о том, как решить проблему путем улучшения мониторинга и правоприменения.

"Президент решил, что пришло время очистить этот Дикий Запад от подделок и незаконной торговли", – заявил советник.

Напомним, в 2018 году компания eBay пообещала посольству Украины в США убрать из продажи товары, имеющие символику террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Тогда украинские дипломаты добавили, что ожидают аналогичных шагов от Amazon.

Ранее сообщалось, что глава Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

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