Трамп рассказал, из-за чего зол на Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что становится все больше зол и зол на Китай из-за того, что пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру.

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"Глядя на то, как пандемия распространяет свое ужасное лицо по всему миру, включая огромный ущерб, нанесенный США, я все больше и больше злюсь на Китай", – заметил Трамп в Twitter.

Напомним, что ранее президент США неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию COVID-19 и допускал возможность введения санкций против Пекина. Он считает, что власти КНР скрыли информацию о реальной ситуации с коронавирусом, когда Китай был эпицентром вспышки инфекции.

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Также президент США обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она допустила пандемию, поскольку, по его словам, Пекин "полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения".

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 5,3 млн заболевших, почти 520 тысяч человек скончались.

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