Путин испытал на одной из дочерей российскую вакцину от коронавируса

Недавно уже сообщалось, что в России создана вакцина от коронавируса. Теперь российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19 и им уже успела привиться его дочь.

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Об этом сообщает сайт Кремля.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции … Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки", – заявил хозяин Кремля на совещании с членами правительства.

Видео: Пул №3/Telegram

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, завершились.

В то же время Путин отметил, что эта вакцина формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, передает ТАСС. По его словам, вакцину уже опробовала одна из его дочерей: в первый день у нее была температура 38 градусов, а потом стала чуть выше 37.

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"Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте … После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антител) высокие", – сказал президент РФ.

Напомним, что о создании "Вектором" вакцины стало известно еще в марте. Тогда Роспотребнадзор сообщил, что препарат основан на шести различных технологических платформах. Датой ее внедрения называли октябрь-декабрь 2020 года.

А вот в июле Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве данных о разработке вакцины. На Западе рассказали о кибератаке групп хакеров, которых причисляют к российским спецслужбам.

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