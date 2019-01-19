Трамп решил лично встретиться с "правой рукой" Ким Чен Ына
Обе стороны поработали над возобновлением усилий, направленных на прекращение ядерной программы в Северной Корее
Президент США Дональд Трамп решил лично принять вице-председателя правящей партии КНДР Ким Чен Чхоля, который прибыл в Вашингтон на встречу с госсекретарем США.
Об этом сообщил в пятницу Associated Press.
"Президент Дональд Трамп встретился с северокорейским посланником в пятницу", – отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что обе стороны поработали над возобновлением усилий, направленных на прекращение ядерной программы в Северной Корее, в рамках организации второго саммита лидеров США и КНДР.
В Белом доме подчеркнули, что американская сторона настаивает на окончательной и полностью контролируемой денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее в этот же день Ким Ён Чхоль встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. По словам заместителя спикера Госдепа Роберта Палладино, стороны имели "хорошую" дискуссию о прогрессе в контексте договоренностей Трампа и Ким Чен Ына во время первого саммита в Сингапуре.
Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.
12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.
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