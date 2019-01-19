Трамп решил лично встретиться с "правой рукой" Ким Чен Ына

Обе стороны поработали над возобновлением усилий, направленных на прекращение ядерной программы в Северной Корее

Фото: AFP

Трамп решил лично встретиться с "правой рукой" Ким Чен Ына //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/267/02d/5c426702d0280.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/267/02d/5c426702d0280.jpg 2019-01-19T02:02:07+02:00 США Обе стороны поработали над возобновлением усилий, направленных на прекращение ядерной программы в Северной Корее

Президент США Дональд Трамп решил лично принять вице-председателя правящей партии КНДР Ким Чен Чхоля, который прибыл в Вашингтон на встречу с госсекретарем США.

Об этом сообщил в пятницу Associated Press.

"Президент Дональд Трамп встретился с северокорейским посланником в пятницу", – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что обе стороны поработали над возобновлением усилий, направленных на прекращение ядерной программы в Северной Корее, в рамках организации второго саммита лидеров США и КНДР.

В Белом доме подчеркнули, что американская сторона настаивает на окончательной и полностью контролируемой денуклеаризации Корейского полуострова. Читайте также США предложили место проведения второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Ранее в этот же день Ким Ён Чхоль встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. По словам заместителя спикера Госдепа Роберта Палладино, стороны имели "хорошую" дискуссию о прогрессе в контексте договоренностей Трампа и Ким Чен Ына во время первого саммита в Сингапуре.

Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.

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