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Трамп решился на новые санкции из-за пандемии коронавируса

11 апреля, 15:28

Юрий Божко

Госдеп будет наказывать "непослушные" страны

Президент США Дональд Трамп разрешил Госдепу вводить визовые санкции в отношении тех стран, которые мешают или не желают вывозить своих граждан из США из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Так, информацию о нарушителях глава министерства внутренней безопасности США должен предоставлять госсекретарю. В течение семи дней государственный секретарь должен принять решение о введении ограничений в отношении стран-нарушителей. То есть – возможность отказывать в визах гражданам этих стран.

"Санкции прекращают применяться, если министр национальной безопасности уведомляет государственного секретаря о том, что страна без необоснованной задержки возобновила прием иностранцев, которые являются ее гражданами, подданными, или жителями, когда их попросили принять своих граждан", – говорится в заявлении.

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Соответствующий указ Трампа будет действовать до конца 2020 года.

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Как сообщалось, Трамп заявлял, что власти Соединенных Штатов хотели бы снять санитарные ограничения в мае, но будут готовы ввести их повторно в случае новой вспышки вызываемого коронавирусом заболевания.

Ранее Трамп рассказал о модели борьбы с пандемией, которая могла привести в США к 2 млн смертей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США санкции коронавирус Дональд Трамп президент США

Источник: Сегодня

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