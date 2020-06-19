Трамп считает, что Байден слабее Клинтон

Сейчас Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов будущего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, в качестве соперника слабее, чем экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая боролась в 2016 году за кресло главы государства в Америке.

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Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью The Washington Times.

Он сравнил Байдена и Клинтон как соперников на выборах: американский президент заявил: "Он слабее, но машина Демократической партии сильнее, потому что они в отчаянии".

Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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Ранее сообщалось, что Байдену пожертвовали более 81 млн долларов на выборы. 50% тех, кто делал взносы в мае, являются новыми донорами. Средний размер онлайн-пожертвования составил 30 долларов.

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