Учения НАТО и Украины в Черном море: Россия приготовила военный ответ

Минобороны РФ вывело на дежурство ударные корабли и ракетные комплексы из-за совместных маневров

Фото: REUTERS/Vitaly Nevar.

Учения НАТО и Украины в Черном море: Россия приготовила военный ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b0d/6ec/5cab0d6ecdd86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b0d/6ec/5cab0d6ecdd86.jpg 2019-04-08T12:00:13+03:00 Россия Минобороны РФ вывело на дежурство ударные корабли и ракетные комплексы из-за совместных маневров

Военные корабли и авиация семи стран-членов НАТО при участии вооруженных сил Грузии и Украиныначали совместные учения Sea Shield - 2019, которые проходят в юго-западной части Черного моря.

В частности, в маневрах принимают участие ВМС и ВВС Соединенных Штатов, Греции, а также представляющая Объединенное командования ВМС НАТО постоянная группировка SNMG-2 в составе кораблей Канады, Нидерландов, Болгарии, Румынии и Турции.

На этом фоне военное командование России вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота. Как отметили в российском Министерстве обороны, это было сделано "для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации".

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами „Бастион" и „Бал", самолетами морской авиации", — сказали военные РФ.

Напомним, что 29 марта в Черное море вошла группировка кораблей НАТО в составе эсминца ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадского фрегата "Торонто", испанского фрегата "Санта Мария", турецкого фрегата "Гелиболу", а также вспомогательного судна ВМС Франции "Вар".

Как мы писали, в ответ на это замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко пригрозил военными мерами, заявив, что присутствие союзников в черноморской акватории лишь ухудшит ситуацию в регионе.

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