Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

Американский президент также заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным свое решение о переносе американского посольства в Иерусалим

Конфликт между палестинцами и израильтянами – самая запутанная из существующих международных проблем, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Американский президент также заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным свое решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. Также он выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.

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Как сообщалось, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают Иерусалим столицей Израиля несмотря на возражения палестинской стороны, которая добивается, чтобы восточная часть города была их столицей.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.