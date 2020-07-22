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Трампу пожертвовали 20 млн долларов во время виртуального сбора средств для выборов

22 июля, 06:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Средства в размере более 20 млн долларов перечислили около 300 тыс. человек

Предвыборный штаб Дональда Трампа получил более 20 млн долларов по итогам первого виртуального сбора средств, который провел американский президент. Об этом пишет Axios.

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Глава государства отвечал на вопросы сторонников, которые появлялись у него на экране. Виртуальный сбор средств модерировали старший сын американского лидера Дональд Трамп — младший и его подруга Кимберли Гилфойл, которая занимает высокую должность в избирательном штабе.

Сторонники президента поднимали вопросы, связанные с ВС, школами, насилием в городах США. Собеседников Трампа штаб выбирал из его сторонников, перечисливших не менее 50 долларов. Среди них был учитель из штата Техас, с которым президент отдельно поговорил. Средства в размере более 20 млн долларов перечислили около 300 тыс. человек.

Штаб Трампа положительно оценил виртуальный сбор средств и планирует повторить его.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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Ранее сообщалось, что предвыборная кампания бывшего вице-президента США Джо Байдена, который получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты, и Национальный комитет Демократической партии США собрал в мае почти 81 млн долларов.

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США Белый дом Дональд Трамп пожертвование

Источник: ТАСС

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