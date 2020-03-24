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Трамп сообщил как происходит координация мер из-за коронавируса с другими лидерами G7

24 марта, 02:58

Елена Кузьмич

«У нас было несколько замечательных разговоров», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп координирует с другими лидерами Группы семи экономические меры, которые будут приниматься в ответ на ситуацию с коронавирусом. Об этом американский лидер заявил на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Да, мы с ними очень близки. У нас было несколько замечательных разговоров, а в дополнение к этому я разговаривал с некоторыми из них лично. Да, мы очень тесно сотрудничаем", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, координирует ли он экономический ответ на пандемию с лидерами G7.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек.

Ранее Трамп подписал указ о недопустимости взвинчивания цен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп G7

Источник: ТАСС

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