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Трамп: США и Мексика достигли соглашения по иммиграции, введение пошлин приостановлено

8 июня, 04:01

Мексика обязалась ужесточить свою иммиграционную политику.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросу, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено. Соответствующее сообщение разместил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли подписанного соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин настоящим приостановлено на неопределенный срок", — написал президент.

В свою очередь, Мексика обязалась, по его словам, ужесточить свою иммиграционную политику.

"Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов направляющихся через Мексику к нашей южной границе, — пояснил глава государства. — Это делается для того, чтобы значительно сократить и устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики в Соединенные Штаты". По словам президента, детали договоренностей в ближайшее время опубликует Госдепартамент.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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Тег Мексика, США, Трамп, пошлины

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ТАСС

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