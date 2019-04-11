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Трамп станет дедушкой в десятый раз

Сегодня, 02:01

Сын главы государства Эрик Трамп и его супруга Лара снова ждут малыша

Фото: AFP
Трамп станет дедушкой в десятый раз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e74/35c/5cae7435c755e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e74/35c/5cae7435c755e.jpg США Сын главы государства Эрик Трамп и его супруга Лара снова ждут малыша

Президент США Дональд Трамп в августе текущего года в десятый раз станет дедушкой. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил сын сын главы государства Эрик Трамп на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что он и его супруга Лара снова ждут малыша.

"Лара и я с радостью объявляем о том, что в августе появится еще один член нашей семьи! Люк будет замечательным старшим братом!", – написал Эрик Трамп.

Напомним, в сентябре 2017 года у пары родился малыш, которому дали имя Эрик Люк.

До этого у главы Белого дома было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.

Между тем, недавно Дональд Трамп вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Как отмечает газета The Washington Post, как минимум в третий раз президент допускает такого рода ошибку в отношении своего отца, который на самом деле родился в Нью-Йорке в 1905 году.

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Тег внук, сын, Трамп, Дональд Трамп

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