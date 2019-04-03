Трамп перепутал родину своего отца

Скорее всего Трамп перепутал место рождения своего отца и деда

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп перепутал родину своего отца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg 2019-04-03T10:00:12+03:00 США Скорее всего Трамп перепутал место рождения своего отца и деда

Дональд Трамп вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

"Честно говоря, Германия не выплачивает свою справедливую долю (речь идет о выделении на оборону 2% ВВП в рамках обязательств по НАТО)", - заявил Трамп. Он отметил, что "очень уважает" канцлера Ангелу Меркель и саму ФРГ.

"Мой отец немец. Он был немцем и родился в прекрасном месте в Германии, поэтому я чувствую прекрасные чувства к Германии", - продолжил Трамп.

Как отмечает газета The Washington Post, как минимум в третий раз президент допускает такого рода ошибку в отношении своего отца, который на самом деле родился в Нью-Йорке в 1905 году.

Дед Трампа Фридрих, поясняет издание, родился в германском Кальштадте и эмигрировал в США в 1885 году. Достигнув успеха в Америке, он попытался вернуться в Германию, отмечает агентство Associated Press. Однако, по данным WP, его вместе с женой выслали в 1905 году обратно в США за незаконную эмиграцию.

Напомним, в Одессе появились бюсты президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Гипсовые и глиняные скульптуры разместили на Александровском проспекте.

Бюсты установили один напротив другого. Таким образом автор символизировал мирные переговоры между США и Северной Кореей. Американский президент вышел золотым, а лидер КНДР серебряным.

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