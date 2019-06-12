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Трамп угрожает ввести миллиардные пошлины против Китая

12 июня, 21:28

Трамп обирается провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20

Фото: REUTERS/Jason Lee
Фото: REUTERS/Jason Lee.

США могут ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на 325 млрд долларов, если страны не смогут заключить торговую сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я действительно не верю, что Китай хочет оставить проблему, которую он сам и вызвал", — отметил американский президент.

Трамп собирается провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28–29 июня. "С Китаем дела у нас идут вполне хорошо. Мы получаем от пошлин миллиарды и миллиарды долларов, которые раньше никогда не получали. Пошлины очень значительные, речь идет о 25% в отношении китайской продукции на 250 млрд долларов, и огромные деньги поступают в нашу казну", — подчеркнул глава вашингтонской администрации.

"Сейчас у нас на очереди пошлины на 325 млрд долларов. Если мы не заключим сделку, то эти пошлины будут введены. Соединенные Штаты будут получать от Китая больше денег, чем когда-либо прежде из Китая. Я хотел бы заключить сделку, но мы посмотрим, что произойдет. Китай тоже хотел бы заключить эту сделку", — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег Китай, США, Трамп, пошлины

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Источник:

ТАСС

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