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Трамп уверен, что добьется торгового соглашения с Китаем

7 июня, 06:48

По словам Трампа, китайцы хотят заключить сделку уже сейчас

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что ему удастся добиться заключения торгового соглашения с Китаем.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News Channel

"Я точно добьюсь соглашения с Китаем, — сказал он. — Они хотят заключить сделку уже сейчас".

"Я бы сказал, что хочу заключить соглашение с Китаем, но то, что они сделали, было очень плохо, — подчеркнул Трамп. — У нас было соглашение, но они попытались изменить условия договоренности. Так нельзя поступать".

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег Китай, США, переговоры, Трамп, соглашение, торговая война

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Источник:

ТАСС

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