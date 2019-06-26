Трамп уверил, что США готовы к любым действиям со стороны Ирана
Но при этом у США нет стратегии выхода из кризиса
Соединенные Штаты Америки готовы к любым действиям со стороны Ирана и не нуждаются в стратегии выхода из кризиса в случае обострения конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.
"Когда они будут готовы, они должны дать нам знать об этом. Когда они готовы, они дадут нам знать", — сказал президент.
Ему задали уточняющий вопрос, имеется ли ввиду, что Иран будет готов к переговорам. "Готовы к чему угодно, это не имеет значения. Что бы они ни захотели сделать, я ко всему готов", — подчеркнул американский лидер.
Трампу также задали вопрос, имеется ли у администрации какая-либо стратегия выхода из кризиса в случае, если конфликт с Ираном обострится. "Нам не нужна будет стратегия выхода", — заявил Трамп.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Трамп отдал приказ нанести несколько точечных ударов по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Сам президент эту информацию подтвердил и рассказал подробности.
Кроме того, ранее стало известно о том, что иранские военные пытались сбить другой американский беспилотник. Подробнее о случившемся смотрите в видеосюжете:
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