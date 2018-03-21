Трамп внес в Сенат кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Спустя неделю после ряда кадровых замен, президент США Дональд Трамп внес на утверждение Сената Конгресса США кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря, сообщает пресс-служба Белого дома.

13 марта Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Помпео. Место последнего во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Формально Тиллерсон возглавляет госдепартамент до 31 марта.

Ранее "Сегодня" писала, зачем Трамп назначил на пост госсекретаря директора ЦРУ.

Напомним, лидер демократов в Сенате Чак Шумер считает, что Помпео перевернет страницу, и на посту госсекретаря будет проводить более жесткую политику в отношении России. А пока новый госсекретарь только готовится рассказать о приоритетах своей работы на ближайшие месяцы, уже "экс" Тиллерсон дал ценные напутствия преемнику:

"Еще многое предстоит сделать в Сирии, особенно для достижения мира, стабилизации Ирака и установления там "здорового" правительства, и также работать в глобальной кампании по победе ИГ" "Нужно четко определить характер наших отношений с Китаем на ближайших 50 лет" "Нам предстоит ответить на действия России. Продолжение нынешней российской политики, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции…"

Также напомним, что у руля ЦРУ Помпео впервые в американской истории сменит женщина – замглавы Центрального разведуправления Джини Гаспел.