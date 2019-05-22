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Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра ВВС США

22 мая, 01:56

Министр ВВС США — гражданская должность в Пентагоне

Фото: David B. Gleason / Flilckr
Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Американский президент Дональд Трамп заявил о выдвижении кандидатуры Барбары Барретт на пост министра ВВС США, который покидает Хезер Уилсон. Сообщение об этом американский лидер разместил в Twitter.

"Я рад объявить о назначении Барбары Барретт из Аризоны и бывшего председателя финансируемого правительством исследовательского центра Aerospace Corporation на пост министра ВВС. Она будет выдающимся министром!" — написал глава государства. Теперь ее кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

68-летняя Барретт работала в банковской сфере, бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии (2008-2009).

В марте Хезер Уилсон подтвердила свое решение уйти в отставку с поста министра ВВС. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило о том, что Уилсон уйдет в отставку 31 мая и возглавит Университет Техаса в Эль-Пасо. По данным СМИ, решение она приняла самостоятельно, давления на нее не оказывалось. По информации американских СМИ, Трамп рассматривал Уилсон в числе возможных кандидатов на пост главы Пентагона вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса.

Экс-конгрессмен (республиканец от штата Нью-Мексико, 1998-2009 – ред) Уилсон вступила в должность министра ВВС в мае 2017 года. Министр ВВС США — гражданская должность в Пентагоне. В его обязанности входят вопросы повседневной жизни военно-воздушных сил, приобретения оборудования, финансирования.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампанамерена довести число боевых кораблей ВМС страны до 355. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

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Тег министр, Пентагон, Трамп, ВВС США

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Источник:

ТАСС

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