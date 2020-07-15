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Трамп заявил, что ЕС был создан, чтобы эксплуатировать США

15 июля, 02:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Примеров каких-то действий со стороны ЕС Трамп не привел

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз был создан, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты Америки в своих интересах.

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"Не забывайте о мировой конкуренции — с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе речь идет о Европе, которая никогда не относилась к нам хорошо. ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. Он был создан, и они пользуются США. Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели", — сказал американский лидер, – пишет ТАСС.

Но примеров каких-то конкретных действий со стороны ЕС глава вашингтонской администрации не привел, однако позднее добавил, что у США "прекрасные отношения" с европейскими странами. "Они просто не очень хорошо к нам относятся в вопросе торговли. Они были очень несправедливы по отношению к нам в течение многих десятилетий. Это очень легко решить, и я был готов это решить, но потом по нам ударила пандемия", — добавил Трамп.

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Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп, который раньше грозил выходом Соединенных Штатов из НАТО, заявил, что не хочет выхода США из Альянса.

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экономика США ЕС Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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