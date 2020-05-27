Сейчас в Афганистане - меньше 8 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести все американские войска из Афганистана. Сейчас в Афганистане – меньше 8 тыс. американских военных.

"Я сделаю это, как только это будет разумно", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что никакого дедлайна для этого нет.

"Я думаю, мы достаточно там пробыли", – добавил президент, подчеркнув, что его стремление возвращать войска домой касается не только Афганистана.

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"Если это будет нужно, мы всегда можем вернуться", – предупредил Трамп.

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Напомним, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", – говорится в тексте документа.

Ранее Трамп отметил, что США в случае вывода войск из Афганистана сохранит в самой стране и регионе разведывательные структуры, которые помогут отслеживать ситуацию и вмешаться в нее при необходимости.

О том, как на американские войска напали в Афганистане, смотрите видео:

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