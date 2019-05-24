Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Китая G20

Трамп надеется, что США в определенный момент достигнут соглашения с Китаем

"Чтобы понять стратегию Америки, достаточно почитать книгу Трампа "О заключении сделок". Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в июне текущего года в городе Осака, чтобы, в частности, обсудить двусторонние споры в сфере торговли.

"Я с нетерпением жду встречи с Си [Цзиньпином] на саммите G20", — отметил он, выступая перед представителями американского агросектора в Белом доме.

Глава государства надеется, что США "в определенный момент достигнут соглашения с Китаем". "Если торговая сделка с Китаем будет заключена, то это отлично, если же нет, то ничего страшного", — сказал глава вашингтонской администрации. При этом, по его мнению, связанные с торговыми переговорами с Китаем события "происходят быстро".

В Белом доме президент заявил о своем решении предоставить агросектору США уже второй пакет помощи в размере 16 млрд долларов для "компенсации потерь" от американо-китайских торговых споров. В июле прошлого года правительство выделило помощь в размере 12 млрд долларов по тем же причинам.

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР.

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаровс 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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