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Трампа покинула помощник по юридическим вопросам

22 мая, 06:26

Шахире Найт предложили работу в частном секторе

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его помощник по юридическим вопросам Шахира Найт покидает свой пост.

Об этом он написал в Twitter.

"Шахира Найт проделала замечательную работу как мой директор по юридическим вопросам в Белом доме. Она была выдающейся для нас и нашей страны – и она будет иметь огромный успех в частном секторе!" – написал Трамп.

Но американский президент не сообщил дату увольнения Найт.

По информации CNN, она обсуждала уход из Белого дома в течение нескольких месяцев. Ей предложили работу в частном секторе, от которой она не смогла отказаться.

Напомним, что ранее Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра ВВС США. Министр ВВС США — гражданская должность в Пентагоне. В его обязанности входят вопросы повседневной жизни военно-воздушных сил, приобретения оборудования, финансирования.

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Тег США, Белый дом, Трамп, команда , помощник

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