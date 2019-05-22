Трампа покинула помощник по юридическим вопросам

Шахире Найт предложили работу в частном секторе

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его помощник по юридическим вопросам Шахира Найт покидает свой пост.

Об этом он написал в Twitter.

"Шахира Найт проделала замечательную работу как мой директор по юридическим вопросам в Белом доме. Она была выдающейся для нас и нашей страны – и она будет иметь огромный успех в частном секторе!" – написал Трамп.

Но американский президент не сообщил дату увольнения Найт.

По информации CNN, она обсуждала уход из Белого дома в течение нескольких месяцев. Ей предложили работу в частном секторе, от которой она не смогла отказаться.

Напомним, что ранее Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра ВВС США. Министр ВВС США — гражданская должность в Пентагоне. В его обязанности входят вопросы повседневной жизни военно-воздушных сил, приобретения оборудования, финансирования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трампа покинула помощник по юридическим вопросам". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"