Адвокаты Трампа представили шесть аргументов отсутствия давления на Украину

Команда юристов президента США Дональда Трампа начала презентацию аргументов в защиту президента в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате США. Об этом сообщает "Голос Америки".
В своем выступлении в субботу заместитель команды адвокатов Майк Пурпура озвучил шесть аргументов в пользу невиновности Трампа в давлении на Украину с целью получить преимущества во внутриполитической борьбе в США для действующего президента:
- Трамп предоставил больше помощи Украине, чем администрация Обамы, в частности предоставив Украине "Джавелины". Также администрация Трампа значительно усилила санкции против России.
- Изложение телефонного разговора между Трампом и президентом Владимиром Зеленским от 25 июля прошлого года, не свидетельствует о том, что военную помощь США использовали как средство давления на Украину.
- Украинцы неоднократно говорили об отсутствии на них давления.
- На время разговора с президентом США, украинская сторона не знала о задержке помощи.
- Не было открыто расследований против политического оппонента Трампа – Джо Байдена, открытие которого, согласно обвинений, Трамп требовал от Украины.
- Украина получила военную помощь.
Как сообщалось, 25 января в Сенате США продолжился судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.
Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения – представители Демократической партии.
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