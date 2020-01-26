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Адвокаты Трампа представили шесть аргументов отсутствия давления на Украину

26 января, 04:27

Аргументы представили во время рассмотрения дела в Сенате

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Команда юристов президента США Дональда Трампа начала презентацию аргументов в защиту президента в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате США. Об этом сообщает "Голос Америки".

В своем выступлении в субботу заместитель команды адвокатов Майк Пурпура озвучил шесть аргументов в пользу невиновности Трампа в давлении на Украину с целью получить преимущества во внутриполитической борьбе в США для действующего президента:

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  1. Трамп предоставил больше помощи Украине, чем администрация Обамы, в частности предоставив Украине "Джавелины". Также администрация Трампа значительно усилила санкции против России.
  2. Изложение телефонного разговора между Трампом и президентом Владимиром Зеленским от 25 июля прошлого года, не свидетельствует о том, что военную помощь США использовали как средство давления на Украину.
  3. Украинцы неоднократно говорили об отсутствии на них давления.
  4. На время разговора с президентом США, украинская сторона не знала о задержке помощи.
  5. Не было открыто расследований против политического оппонента Трампа – Джо Байдена, открытие которого, согласно обвинений, Трамп требовал от Украины.
  6. Украина получила военную помощь.

Как сообщалось, 25 января в Сенате США продолжился судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.

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Землетрясение в Турции. Фото: REUTERS/MS

Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения – представители Демократической партии.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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