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Главная   Мировые новости   США

Трампа призвали не торопиться с выводом войск из Сирии

Сегодня, 16:35

Сначала должно быть уничтожено "Исламское государство", считает американский сенатор-республиканец

Фото: AFP
Трампа призвали не торопиться с выводом войск из Сирии //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/332/6e6/5c43326e6a8ce.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/332/6e6/5c43326e6a8ce.jpg США Сначала должно быть уничтожено "Исламское государство", считает американский сенатор-республиканец

Дональд Трамп должен приостановить вывод войск США из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции в Анкаре.

"Я надеюсь, что президент Трамп замедлит вывод (войск из Сирии – Ред.), пока мы не уничтожим ИГИЛ", – заявил политик.

По его словам, любое поспешное отступление может привести к "кошмарному" сценарию для Израиля из-за роста влияния Ирана в Сирии, а также для Турции из-за проблем национальной безопасности.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение "Исламского государства" останется приоритетом для США в Сирии и вывод американских военнослужащих не повлияет на возможности США при необходимости проводить в регионе любые военные операции. 

Как сообщалось, российские военные в Сирии заняли оставленный проамериканскими силами район.

Сирия, Трамп, войска, президент США, ИГИЛ

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Источник:

AFP

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