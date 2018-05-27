Трампа возмутило, что ФБР не сообщило ему о "российской проблеме"

ФБР внедрили информатора в его предвыборный штаб в 2016 году и не проинформировали Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение тем фактом, что Министерство юстиции США и ФБР внедрили информатора в его предвыборный штаб в 2016 году и не проинформировали о существующем расследовании вокруг России. Своим мнением по этому поводу глава государства поделился в субботу в "Твиттере", – передает ТАСС.

"Почему нечестное высшее руководство ФБР или "юстиции" не связались со мной и не сообщили о фальшивой российской проблеме <...>?" – задался вопросом американский лидер.

В прошлое воскресенье Министерство юстиции США заявило, что по требованию Трампа генеральный инспектор ведомства проверит, вело ли ФБР слежку за предвыборным штабом нынешнего президента и внедряло ли оно туда своих информаторов, руководствуясь при этом политическими мотивами. Комментируя эту информацию ранее, глава Белого дома заявил, что данная история может обернуться скандалом, превосходящим по масштабам Уотергейтский, который привел к отставке президента Ричарда Никсона.

"Шпионское наблюдение за предвыборной кампанией нелегально, скандал еще разгорится", – добавил Трамп в среду.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2018 заявил, что Россия готова к тому, чтобы вести конкретный диалог с Соединенными Штатами, актуальность которого уже давно назрела.

Ранее Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.

Помимо этого,Трамп назвал позорным продолжающееся расследование касательно контактов его штаба с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года и обвинил в сговоре с Россией оппозиционную Демократическую партию.