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Трампа выдвинули кандидатом в президенты США

24 августа, 19:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь определены два человека, которые решат между собой, кто будет править Америкой следующие несколько лет

Президент США Дональд Трамп, который уже метит и на третий срок, официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на нынешних президентских выборах. Соответствующее решение было принято на съезде партии, сообщает The Hill.

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Действующий президент был избран кандидатом голосованием членов партии.

"Наша партия едина, наши сторонники полны энергии, и теперь мы будем продвигаться вперед с уверенностью в нашем деле – переизбрании президента Трампа и вице-президента Пенса через 70 дней", – заявила председатель республиканского национального комитета Ронна МакДэниел.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Джо Байден стал кандидатом в президенты США от демократов. Он перешагнул минимально необходимый порог голосов – 2374. Более того, он собрал огромную сумму пожертвований на избирательную кампанию – около 70 миллионов долларов.

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В то же время Трамп уже начал пугать сторонников жизнью при Байдене. По его словам, если президентом США станет его соперник, то Америка погрузится в левый фашизм. Он говорил, что Джо Байден – марионетка левых экстремистов, которые пытаются стереть американские границы, ликвидировать полицию, внушить детям идеологическую обработку и очернить американских героев.

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А вот бывший президент США Барак Обама назвал Байдена своим братом, а президентство Трампа считает "реалити-шоу". Он впервые за четыре года обрушился с жесткой критикой на своего преемника.

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