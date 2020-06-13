Трампу после выборов в 2016 году пришлось изменить брачный контракт – WP

Мелания Трамп не торопилась въезжать в Белый дом после инаугурации мужа

После победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году его супруга Мелания добилась составления нового брачного договора. Об этом идет речь в новой книге о первой леди США, написанной корреспондентом The Washington Post Мэри Джордан. Выдержки из текста были опубликованы в самом издании.

По информации Джордан, Мелания Трамп не торопилась въезжать в Белый дом после инаугурации мужа в январе 2017 года не только потому, что хотела дать возможность сыну Бэррону закончить учебный год в Нью-Йорке, где проживала вся семья. Она якобы использовала сложившуюся ситуацию, чтобы добиться улучшения условий брачного контракта, заключенного с Дональдом Трампом.

Их свадьба состоялась в январе 2005 года, и, согласно данным Джордан, "первоначальный брачный договор не был невероятно щедрым" по отношению к супруге.

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Руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм, в ответ на публикацию заявила, что приведенные в книге данные не соответствуют действительности.

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"Еще одна книга о миссис Трамп с ложной информацией и источниками. Эта книга относится к жанру художественной литературы", - заявила Гришэм.

Тем не менее, она не пояснила, какие именно данные в книге не являются точными.

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Напомним, Дональд Трамп рассказал, чем будет заниматься, если не выиграет выборы. Тем временем его конкурент Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии военным придется вывести Трампа из Белого дома. Также он заявил, что Трамп предпримет попытку "украсть" победу в ноябрьских президентских выборах.

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