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Трюки на высоте 25 этажа: в Нью-Йорке пара акробатов выступила прямо над Таймс-Сквер

26 июня, 03:05

Шоу на тросе диаметром в 19 мм циркачи показывали всем желающим

Свои трюки акробаты показывали на высоте 25 этажа над Таймс-Сквер
Свои трюки акробаты показывали на высоте 25 этажа над Таймс-Сквер. Фото: Сегодня

Пара американских акробатов на высоте 25 этажа устроили шоу – с головоломными трюками по канату прогулялись брат и сестра – Ник и Лияна Валенда.

Американцы прошлись навстречу друг другу прямо над Таймс-Сквер, одной из центральных улиц мегаполиса, имея под ногами трос диаметром всего 19 миллиметров.

Прямо на середине пути эквилибристы выполнили трюк, от которого крутится голова и слабонервным его лучше не видеть: Лияна присела, а ее брат переступил через нее.

По требованию властей выступление, за которым наблюдали несколько тысяч людей, выполнялось со страховкой. Брат и сестра – циркачи в седьмом поколении, обещали шокировать публику и в дальнейшем. Они готовятся, например, пройтись над вулканом прямо во время его извержения.

Ранее в бразильском городе Андрадина, штат Сан-Паулу, цирковой акробат упал с трапеции во время выступления. Артист, одетый в костюм Человека-паука, потерял равновесие, когда раскачивался на трапеции. Высота, с которой он упал, составляла около 4,5 метра. Также мы писали, что трюки эстонских акробатов стали хитом сети.

Напомним, маленькие воздушные гимнасты из Харькова Катя Бусканадзе и Никита Бычков выступили с потрясающим номером на американском телешоу Little Big Shots. Американская публика была в восторге от уровня их физической подготовки и, конечно же, артистизма участников из Украины.

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Тег США, шоу, Нью-Йорк, акробаты

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