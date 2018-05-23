Видеохит: трюки эстонских акробатов стали хитом Сети

Эстонские акробаты создали иллюзорные номера, видео с которыми набрало более 9 миллионов просмотров менее чем за пять дней с момента публикации, – пишет "Корреспондент".

Видео акробатов из команды AN2M Максима Николаева и Андрея Медведского опубликовали на странице в Facebook.

В ролике акробатические трюки представлены с юмором: например, создается иллюзия, что один из акробатов прыгает в рот другому, а также спортсмен выпрыгивает из своих шортов и запрыгивает в них снова.

Напомним, маленькие воздушные гимнасты из Харькова Катя Бусканадзе и Никита Бычков выступили с потрясающим номером на американском телешоу Little Big Shots. Американская публика была в восторге от уровня их физической подготовки и, конечно же, артистизма участников из Украины.

Кроме этого, мы писали, что акробатка сорвалась с высоты при выполнении трюка в цирке. 20-летняя Юлия Тикаева, акробатка из московского коллектива Алишера Алиева, 5 января выступала в программе "Партерный полет" и сорвалась с высоты около четырех метров. По словам очевидцев, ее не удержал партнер, когда гимнасты исполняли трюк.

Ранее компания UTVUnderground опубликовала видеоролик XP1K4, в котором американский гонщик Ар-Джей Андерсон исполняет невероятные трюки на багги. Зрелищный видеоролик снят в окрестностях калифорнийского города Сан-Диего. При съемках не пострадал ни гонщик, ни его мотовездеход.

Видео: People Are Awesome