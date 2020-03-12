Twitter обязала сотрудников работать дома из-за коронавируса

«Это является беспрецедентным шагом, но сейчас наступили беспрецедентные времена», - заявили в компании

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потребовала от всех своих сотрудников по всему миру работать из дома ввиду риска заражения новым коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Мы понимаем, что это является беспрецедентным шагом, но сейчас наступили беспрецедентные времена. Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать наше сообщество", — заявила компания.

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Она напомнила, что 2 марта "настоятельно рекомендовала" своим сотрудникам по всему миру работать в дистанционном режиме из дома. "Теперь мы идем дальше и информируем наших сотрудников о том, что они должны работать из дома", — заметила Twitter.

Twitter — социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн "твитов".

Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах.

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