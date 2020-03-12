В более половине штатов США введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Аризона стала 24-м американским штатом, на территории которого введенрежим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом решении объявил губернатор Аризоны Даг Дьюси.

"Я только что издал исполнительный указ о введении режима чрезвычайной ситуации с целью обеспечить официальных лиц и административных работников инструментами и рекомендациями, необходимыми для противодействия распространению COVID-19", — написал он в Twitter.

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Его указ под страхом наказания воспрещает установление спекулятивных цен на средства тестирования людей на наличие коронавируса. Губернатор также обязал страховые компании обеспечивать страхование на 100% стоимости такого тестирования. В штате насчитывается лишь девять человек, инфицированных коронавирусом. "Мы ожидаем выявление новых случаев и не собираемся рисковать", — отметил Дьюси.

Согласно информации CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Помимо Аризоны и столицы США, режим ЧС введен в штатах Арканзас, Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Нью-Мексико, Луизиана, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Юта, Кентукки, Индиана, Гавайи, Мэриленд, Калифорния, Флорида и Вашингтон.

Видео: СНБО

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