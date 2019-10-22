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Twitter предлагает юзерам побороться с фейками

22 октября, 04:33

Мы всегда обновляем наши правила в связи с тем, как меняется поведение юзеров в онлайн-мире, - заявили в сервисе микроблогов

/ Фото: pexels.com

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, объявила о работе над новой политикой, направленной на противодействие распространению сфабрикованных новостей, целью создания которых является манипулирование обществом.

"Мы всегда обновляем наши правила в связи с тем, как меняется поведение пользователей в онлайн-мире, — говорится в сообщении, на странице компании в собственной социальной сети. — Мы работаем над новой политикой по противодействию СМИ в Twitter, целью которых является фабрикация новостей и манипулирование".

В компании также объяснили, что собираются бороться на своей платформе со средствами массовой информации, которые публикуют материалы, "вызывающие серьезную обеспокоенность или значительно искажающие первоначальный смысл или цель сообщения, а также описывающие события, которые не имели места в действительности". Особое внимание, отметили в Twitter, будет уделяться сведениям, которые "могут угрожать безопасности людей, а также привести к причинению физического вреда".

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В компании указали, что работа над новой политикой будет вестись в течение нескольких недель и любой пользователь сервиса микроблогов сможет принять в ней участие.

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Фото: Getty Images

Напомним, недавно из-за сбоя соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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Источник: ТАСС

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